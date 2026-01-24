Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman Detayları
Hazırlıklar, Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanla sonlandırıldı. Çalışma; ısınma hareketleriyle başladı, çabukluk çalışmasıyla sürdü ve taktik bölümle tamamlandı.
Antrenmanda yeniden yeşil-beyazlı ekibe katılan Blaz Kramer de yer aldı.
