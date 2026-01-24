Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:52
Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Hazırlıklar, Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanla sonlandırıldı. Çalışma; ısınma hareketleriyle başladı, çabukluk çalışmasıyla sürdü ve taktik bölümle tamamlandı.

Antrenmanda yeniden yeşil-beyazlı ekibe katılan Blaz Kramer de yer aldı.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın Koşukavak: "Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz"
2
Dilaver Mutlu: "İlk 10 Dakikada 2-0 Olunca Çevirmek Zor"
3
Ankara Keçiörengücü 5-1 Boluspor — Trendyol 1. Lig 22. Hafta
4
Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
5
ESMİAD'tan Eskişehirli Gençlere Tam Destek: Halı Saha Turnuvasında Yanlarında
6
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-1 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)
7
Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Amed Sportif Faaliyetler Maçı Yarın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları