Eskişehirspor, Altay Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Eskişehirspor, 31 Ocak 2026'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak Altay karşılaşması için iki grup halinde süren antrenmanlarla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:20
Maç Detayları

TFF 3. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, bu hafta sonu oynanacak Altay karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Takım, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç, ligin 19’uncu haftasında yer alacak.

Antrenman ve Hazırlık Maçı

Eskişehirspor’un hazırlık süreci iki grup halinde organize edildi. Birinci grup sabah antrenmanını gerçekleştirerek maç kondisyonunu korumaya çalıştı.

İkinci grup, eksiği bulunan ve maç ritmi kazanması hedeflenen futbolculardan oluştu; bu oyuncular Artıspor ile oynanan hazırlık müsabakasında forma giydi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları