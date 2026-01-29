Çorum Belediyesi'nden Amatör Kulüplere 3 Milyon TL Nakdi Destek

Çorum Belediyesi, kentteki amatör spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürerek 3 milyon TL nakdi yardımı düzenlenen törenle kulüplere takdim etti.

Tören ve dağıtım

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen törende yapılan çekilişle günün anısına 10 öğrenciye forma ve 10 öğrenciye futbol topu hediye edildi.

Başkan Aşgın'ın açıklamaları

"Türk gençliği dinamik olsun istiyoruz. Türk gençlerinin kalbi, yüreği, tertemiz olsun istiyoruz. Çorum Belediyesi olarak, bir kısmı mahallelerde futbol, semt sahası ihalesine çıktık. Bu yıl içerisinde de tamamlayacağız. 15 tane yeni futbol semt sahamız hayırlı olsun. 15 tanesini biz yapıyoruz. Bir 15 tane de il özel idaresi marifetiyle yapılıyor. Onların da bir kısmı merkez ilçede bir kısmı diğer ilçelerimizde 30 tane futbol semt ahası bu yıl içerisinde ilimizle yapılmış olacak, tamamlanmış olacak hayırlı olsun. 2 tane Çorum Belediyesi 2 tane özel idare 240 seyirci kapasiteli, 4 tane daha yeni kapalı spor solunu şehrimize birlikte kazandırıyoruz. Tesisleşmeyi daha yukarılara taşımaya antrenörlerimizle ve bunların eğitimleriyle eğitim kısmını daha da güçlendirmeye desteklerimizle sizleri daha da başarılara taşımaya devam edeceğiz. 2026 yılında sadece ASKF ve spor kulüplerimizle beraber yaptığımız organizasyonlarda toplam desteğimiz 2026 yılı için 6,5 buçuk milyon olmuştur. Bunların tamamı helal olsun"

Tesisleşme değerlendirmesi

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, tesisleşmenin önemine işaret ederek geçmişte yaşanan eksiklikleri hatırlattı ve günümüzde şehrin spor altyapısının güçlendiğini vurguladı.

"Bundan 20, 30 yıl geriye gittiğimizde toprak sahalarda, ısınmayan salonlarda ya da şartları uygun olmayan mekanlarda spor yapmak zorunda kalıyorduk. Malzememiz yoktu, ayakkabımız yoktu, sonraki müsabakada giyecek tişörtümüz yoktu. Ama günümüzde, son 20 yıldır tesisleşme hamlesiyle ülkenin dört bir yanı ve özellikle Çorum spor tesisleriyle donatılmış durumda. Üç olimpiyat madalyalı tek şehiriz. Bu şehirdeki olimpiyat madalyasını kazandıran büyüklerimizin bayrağını yere indirmeyeceğiz"

Malzeme desteği ve yerel yönetim katkıları

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, il genel meclisinin önceki desteğini anımsatarak önümüzdeki dönemde ek malzeme desteği sağlayacaklarını açıkladı.

"İl Genel Meclisi olarak 2 milyonluk bir malzeme desteğini kulüplerimizi ilettik. Bu sene içerisinde de 3 milyonluk malzeme desteğini amatör spor kulüplerimizle buluşturacağız. Kulüplerimizin servis ihtiyacı ne zaman varsa o noktada da biz yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ise yapılan desteklerin amatör sporlar için önemine dikkat çekerek emek veren herkese teşekkür etti.

