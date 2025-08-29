Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4. Hafta Mücadelesi Yarın 19.00'da
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak.
Hakem ataması
Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Ogün Kamacı yapacak.
Kasımpaşa'nın durumu
Lige deplasmanda Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, ardından taraftarı önünde Trabzonspor'a kaybetti.
Geçen hafta planlanan Samsunspor maçı, rakibinin Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'de geride kalan bölümde puan alamayan Kasımpaşa, yarınki karşılaşmayı kazanarak ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.