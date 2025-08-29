DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,07 0,17%
ALTIN
4.516,94 -0,21%
BITCOIN
4.530.026,23 1,64%

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4. Hafta Mücadelesi Yarın 19.00'da

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gaziantep FK'yi Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:57
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4. Hafta Mücadelesi Yarın 19.00'da

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4. Hafta Mücadelesi Yarın 19.00'da

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak.

Hakem ataması

Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Ogün Kamacı yapacak.

Kasımpaşa'nın durumu

Lige deplasmanda Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, ardından taraftarı önünde Trabzonspor'a kaybetti.

Geçen hafta planlanan Samsunspor maçı, rakibinin Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig'de geride kalan bölümde puan alamayan Kasımpaşa, yarınki karşılaşmayı kazanarak ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu: İstatistikler ve geçmiş skorlar
2
Hüsrev Doğru, Kızına Verdiği 'Dünya Şampiyonluğu' Sözü İçin Varna'ya Hazırlanıyor
3
Fatma Belinay Ergin Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
4
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
5
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
6
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
7
Bakan Bak'tan Selin Hürmeriç'e Tebrik: Atina'da Gümüş Madalya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı