DOLAR
35,9 0,08%
EURO
37,44 -0,27%
ALTIN
3.317,26 -1,02%
BITCOIN
3.526.015,68 0,6%

Kasımpaşa, Kaleci Sinan Bolat'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Kasımpaşa, Westerlo'nun kalecisi Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:48
Kasımpaşa, Kaleci Sinan Bolat'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Kasımpaşa, Kaleci Sinan Bolat'la Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Kasımpaşa, Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolatsezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İmza Töreni ve Açıklama

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz," ifadeleri yer aldı.

Sinan Bolat'ın Performansı

Tecrübeli kaleci, bu sezon Westerlo formasıyla ligde 11 karşılaşmada görev almıştı. Sinan Bolat, daha önce Türkiye’de Kayserispor ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde de forma giymiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kenan Yıldız, Torino'ya Attığı Gol ile Serie A'da 'Ocak Ayının Golü' Oldu
2
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü 2-1 Geçti
3
Gençlerbirliği, Portekizli Joca ile Anlaştı
4
Mario Lemina, Galatasaray İçin İstanbul'da!
5
Kasımpaşa, Kaleci Sinan Bolat'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
6
Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu
7
Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!