Kasımpaşa, Kaleci Sinan Bolat'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Kasımpaşa, Kaleci Sinan Bolat'la Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Kasımpaşa, Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İmza Töreni ve Açıklama

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz," ifadeleri yer aldı.

Sinan Bolat'ın Performansı

Tecrübeli kaleci, bu sezon Westerlo formasıyla ligde 11 karşılaşmada görev almıştı. Sinan Bolat, daha önce Türkiye’de Kayserispor ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde de forma giymiştir.