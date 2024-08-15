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Kasımpaşa, Kevin Rodrigues ile Anlaştı

Kasımpaşa, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:40
Kasımpaşa, Kevin Rodrigues ile Anlaştı

Kasımpaşa'dan Yeni Transfer: Kevin Rodrigues

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna katma kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu ile Turgay Ciner Tesisleri'nde bir imza töreni gerçekleştirildi.

Kevin Rodrigues Kimdir?

Kevin Rodrigues, futbol kariyerine Al-Qadsiah takımında başladı. Ardından sırasıyla Adana Demirspor, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Eibar, Leganes ve Dijon ekiplerinde deforma giydikten sonra Kasımpaşa'ya katıldı. Planlanan hedefler doğrultusunda takımın savunma gücünü artıran bu transfer, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yeni sezonda Kasımpaşa formasını giyecek olan Rodrigues, taraftarların beklentilerini karşılamak için elinden geleni yapmaya hazırlanıyor.

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