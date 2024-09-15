Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe Maçındaki Performansı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen, yardımcı antrenör Barış Kanbak, takımının sergilediği futbolu olumlu buldu.

Barış Kanbak'tan Önemli Açıklamalar

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanbak, "Bugünkü oyun kültürü çok önemli. Bu da kaldığımız yerden kazanarak devam etmemizi sağlayacak" dedi. Ayrıca, Fenerbahçe'ye karşı şu ana kadar en fazla oyun üstünlüğü kuran takım olduklarını belirtti.

Futbolda Hataların Olabileceğini Vurguladı

Kanbak, "Fenerbahçe'ye karşı hücum etkinliği göstermemiz sevindiriciydi. Daha iyi sonlandırma yapabilseydik, sonuç çok farklı olabilirdi" diyerek, Maximin'in oyuna katkısına dikkat çekti. Sporcu hatalarını vurgularken, "Futbol hatalar oyunu, iyi şeylerin de konuşulması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Üstün Performans Vurgusu

Son olarak, "Fenerbahçe rakip ceza sahasında 36 kez görseydi, konuşulacaktı. Kasımpaşa bunu yaptığında neden tartışılmadığını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Kasımpaşa yardımcı antrenör Barış Kanbak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Kasımpaşa yardımcı antrenör Barış Kanbak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Kasımpaşa yardımcı antrenör Barış Kanbak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.