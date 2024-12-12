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Kasımpaşa, Süper Lig'de Eyüpspor'u Ağırlıyor

Kasımpaşa, Süper Lig 16. haftasında yarın Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadele 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:01
Kasımpaşa, Süper Lig'de Eyüpspor'u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig 16. Hafta Maçı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Hakem ve Takım Durumları

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olarak belirlendi. Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 15 haftada topladığı 16 puan ile 14. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zor günler geçirdi.

Diğer yandan, tarihindeki ilk Süper Lig deneyimini yaşayan Eyüpspor ise son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, 26 puan toplayarak 4. sırada kendine yer buldu.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Ben Ouanes, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Eyüpspor'da ise tedavi süreçleri süren Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, bu karşılaşmada sahada olamayacak. Ayrıca, takımın hücum oyuncusu Samuel Saiz ile kaleci Berke Özer, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda, 17. haftada Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

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