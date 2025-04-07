Kasımpaşa ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı: Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig 30. Haftasında Kasımpaşa ve Beşiktaş Karşı Karşıya Geldi

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada takımlar, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 53. dakikasında Kasımpaşa sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Espinoza'nın pasıyla Ben Ouanes, ceza sahası sağ çaprazında topu aldı ve Aytaç Kara'ya pas verdi. Ancak Kara'nın vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

68. dakikada, Ben Ouanes'in penaltı noktasına çevirdiği topa Aytaç Kara'nın yaptığı vuruş, direğin dibinden dışarı çıkarak Kasımpaşa'nın bir başka fırsatını değerlendiremedi.

79. dakikada Cafu'nun sert şutu rakip yarı sahada korku yarattı ama top az farkla auta gitti.

82. dakikada Brekalo'nun sol çaprazdan yaptığı ortada Fall, kale önünde iyi bir kafa vuruşu yaptı fakat top yandan dışarı gitti.

86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, kaleci Gianniotis’i geçemedi.

88. dakikada Beşiktaş penaltı kazanma fırsatı yakaladı. Gedson Fernandes’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Salih Uçan, Brekalo’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Cafu’nun sert vuruşu, Svensson tarafından altıpas içinde uzaklaştırılarak, tehlikeyi önledi.

Sonuç olarak, Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuç, her iki takım için de ligdeki puan mücadelesinin sürdüğünü gösteriyor.