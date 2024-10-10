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Kastamonu Üniversitesi'nden Judo ile Sosyal Sorumluluk Projesi

Doç. Dr. Bayram Ceylan, sosyal sorumluluk projesi ile çocuklara judo öğretiyor, ulusal ve uluslararası başarılar kazanıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:26
Kastamonu Üniversitesi'nden Judo ile Sosyal Sorumluluk Projesi

Kastamonu Üniversitesi'nden Judo ile Sosyal Sorumluluk Projesi

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan Doç. Dr. Bayram Ceylan, sosyal sorumluluk projeleri sayesinde çok sayıda çocuğun judoya başlamasını sağladı.

Yetenekli Çocukların Keşfi

2021 yılında "Okulumda Judo Yapıyorum Sağlıklı Kalıyorum Projesi"ni hayata geçiren Doç. Dr. Bayram Ceylan, bu proje kapsamında il merkezindeki beş ilkokulda 370 öğrenciyi değerlendirdi. Yeteneği olan çocuklara judo eğitimi vermeye başlayan Ceylan ve ekibi, geçtiğimiz yıl "Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi Projesi" ile 50 çocuğun yeteneklerini belirledi.

Başarı Dolu Turnuvalar

Doç. Dr. Ceylan, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda gönüllü olarak judo eğitimi verdiği 9-12 yaş grubundaki 20 çocuktan 10'unun ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldığını ifade etti. Çocuklar, Türkiye'deki müsabakaların yanı sıra uluslararası arenada da önemli başarılara imza attı. Toplamda 15 birincilik, 7 ikincilik ve 9 üçüncülük elde ettiler.

Şampiyonluk Hikayeleri

Melih Emre Sağlam, deneyimlerini paylaşarak, “Bir yıldır bu sporla ilgileniyorum. Karadeniz şampiyonu oldum ve uluslararası başarılar elde ettim,” dedi. Eymen Doğanay ise, “Başladığımda yenilmelerim vardı. Ancak hocalarım bana destek oldu ve Şampiyonluk elde ettim,” diyerek ilerlemesini aktardı. Tuba Salıcı, “İlk senemde Türkiye ikincisi oldum, Sırbistan’da da ikinci sırayı elde ettim,” ifadesini kullandı.

Ailelerin Destekleri

Öğrenci velisi Barış Gümüş, çocuklarının bu sporla gelişimini gördüğünü belirterek, “Judoyu daha önce bilmiyorduk, ancak Bayram hocamın katkıları sayesinde tanıştık. Amacımız milli takıma sporcu göndermek,” şeklinde görüşlerini aktardı.

Doç. Dr. Bayram Ceylan, projelerinin devam edeceğini ve çocukları milli takıma göndermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr....

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle çok sayıda çocuk judoya başladı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr....

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle çok sayıda çocuk judoya başladı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr....

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle çok sayıda çocuk judoya başladı.

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