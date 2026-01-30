Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı

Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Makamında Ağırladı

İncirliova'da sporculara tebrik ziyareti

İncirliova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Uygun, U20 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 60 metre engelli branşında Türkiye şampiyonu Öykü Ceylin Tekdal ile Ahmet Melek Komple Atlet Kupası U20 kategorisinde birincilik elde eden Tuana Akgün'ü, İncirliova Kaymakamı İlhan Abay'ı makamında ziyaret etmek üzere karşıladı.

Ziyarette Burak Uygun, sporcuların elde ettikleri başarılar hakkında bilgi vererek, genç sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleriyle önemli dereceler elde ettiklerini vurguladı.

Kaymakam İlhan Abay ise genç sporcuları tebrik ederek bu başarıların hem İncirliova hem de Türk sporu adına gurur verici olduğunu belirtti. Abay, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, sporculara ve emeği geçen antrenörlere teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

