Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı

Kaymakam İlhan Abay, U20 şampiyonları Öykü Ceylin Tekdal ve Tuana Akgün'ü makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:02
Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı

Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Makamında Ağırladı

İncirliova'da sporculara tebrik ziyareti

İncirliova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Uygun, U20 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 60 metre engelli branşında Türkiye şampiyonu Öykü Ceylin Tekdal ile Ahmet Melek Komple Atlet Kupası U20 kategorisinde birincilik elde eden Tuana Akgün'ü, İncirliova Kaymakamı İlhan Abay'ı makamında ziyaret etmek üzere karşıladı.

Ziyarette Burak Uygun, sporcuların elde ettikleri başarılar hakkında bilgi vererek, genç sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleriyle önemli dereceler elde ettiklerini vurguladı.

Kaymakam İlhan Abay ise genç sporcuları tebrik ederek bu başarıların hem İncirliova hem de Türk sporu adına gurur verici olduğunu belirtti. Abay, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, sporculara ve emeği geçen antrenörlere teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

İNCİRLİOVA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ BURAK UYGUN, U20 ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 60 METRE...

İNCİRLİOVA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ BURAK UYGUN, U20 ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 60 METRE ENGELLİ BRANŞINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLAN ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL İLE AHMET MELEK KOMPLE ATLET KUPASI U20 KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ELDE EDEN TUANA AKGÜN, İNCİRLİOVA KAYMAKAMI İLHAN ABAY’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

İNCİRLİOVA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ BURAK UYGUN, U20 ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 60 METRE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği: Gençler Sahada
2
Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı
3
Elazığlı Ecrin Kehya U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na Davet Edildi
4
Euroleague: Fenerbahçe 79-62 A. Efes — 17. galibiyet
5
Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başladı
6
Denizli'de Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Açıldı — Vali Köşger: Güçlü Nesillerin Temeli
7
Körfez Belediyesi Futbol Okullarında 580 Öğrenci Eğitim Alıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları