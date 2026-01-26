Altay, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Galip Geldi

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup 18. haftada Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ederek iki maçlık aranın ardından galip geldi; puanını 21 yapıp 10. sıraya yükseldi.

TFF 3. Lig 4. Grup 18. hafta mücadelesinde Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ederek iki maçlık aranın ardından yeniden galibiyet sevincini yaşadı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip puanını 21'e yükseltti ve ligde 10. sıraya çıktı. Takım, düşme hattıyla arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu.

Son haftalarda yükselişe geçen teknik direktör Yusuf Şimşek ve öğrencileri, oynadıkları son 7 maçta 5 galibiyet alırken 2 kez yenildi. Bu performans, takımın önceki 11 haftada yalnızca 1 galibiyet çıkarabilmiş olmasına kıyasla dikkati çeken bir toparlanma olarak değerlendiriliyor.

İzmir ekibi, gelecek hafta deplasmanda konuk olacağı Eskişehirspor karşısında bu çıkışı sürdürüp düşme hattından daha da uzaklaşmayı hedefliyor.

Ünal Alihan Kavlak 4 gole ulaştı

Altay'ın 20 yaşındaki golcüsü Ünal Alihan Kavlak, gösterdiği performansla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Bahis cezaları nedeniyle hücum hattında yaşanan eksikler sonrasında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen genç forvet, son dönemdeki çıkışın önemli aktörlerinden biri oldu.

Kavlak, profesyonel kariyerindeki ilk golünü 12. haftada Eskişehir Anadolu karşısında kaydetti. Ardından Çoruhlu FK maçında galibiyet golünü attı ve Nazilli Belediyespor karşısında da fileleri havalandırdı. Son olarak Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Kavlak'ın gol sayısı böylece 4'e ulaştı.

