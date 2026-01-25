Küçükçekmece'de İFA-Bigaspor Maçı Sonrası Taraftar Kavgası

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA ile Bigaspor maçının ardından çıkan taraftar kavgasına polis müdahale etti; taraflar stat çevresinden dağıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:37
Olayın Özeti

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. hafta maçında İFA ile Bigaspor arasında oynanan karşılaşma sonrası

saat 14.00’te başlayan müsabakanın tamamlanmasının ardından iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Müdahale ve Sonrası

Kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalar attı. Olay yerine giderek müdahale eden görevli polisler, arbede sonrası taraftarları dağıttı ve stat çevresindeki durum kontrol altına alındı.

Yaşanan arbede vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, polisin müdahalesi sonucu tarafların stat çevresinden ayrıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

