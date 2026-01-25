Küçükçekmece'de İFA-Bigaspor Maçı Sonrası Taraftar Kavgası

Olayın Özeti

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. hafta maçında İFA ile Bigaspor arasında oynanan karşılaşma sonrası

saat 14.00’te başlayan müsabakanın tamamlanmasının ardından iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Müdahale ve Sonrası

Kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalar attı. Olay yerine giderek müdahale eden görevli polisler, arbede sonrası taraftarları dağıttı ve stat çevresindeki durum kontrol altına alındı.

Yaşanan arbede vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, polisin müdahalesi sonucu tarafların stat çevresinden ayrıldığı öğrenildi.

