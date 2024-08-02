Kayra Özdemir Paris 2024'te Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek

Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yarı Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branışında mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finaldeki zorlu karşılaşmasını kaybetti.

Yolculuğu

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen judoda, kadınlar +78 kilo kategorisinde Kayra Özdemir, son 16 turunda Moğol sporcu Amarsaikhan Adiyarsuren dahil olmak üzere çeyrek finalde Japon Akira Sone'yi yenerek yarı finale ilerledi.

Yarı Final Maçı

Yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan Kayra, rakibine maçın başında ippon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.

Bronz Madalya Mücadelesi

Kayra Özdemir, şimdi bronz madalya için Japon Hayun Kim ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak.