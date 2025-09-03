DOLAR
Kayseri Basketbol'un Yeni Transferi Charli Collier Sağlık Kontrolünden Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Charli Collier, Memorial Hastanesi'ndeki kontrollerde EKG dahil tüm testleri geçti; sağlık sorunu olmadığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:36
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Charli Collier, kulüple formaliteleri tamamlamak üzere sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık Taraması ve Sonuç

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memorial Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde Collier, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin ardından EKG testine girdi.

Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlendi.

Kulübün Değerlendirmesi ve Oyuncunun Geçmişi

Genel Menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladıklarını ve Charli Collier'in takıma güç katacağını belirtti.

1.93 boyundaki Collier, 2016 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı kadrosunda yer almıştı.

