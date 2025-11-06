Kayseri'de 62. ERVA SERSİM İbrahim Ustaoğlu Spor Okulu Açıldı

ERVA Spor Okulları'nın 62.'si olan SERSİM İbrahim Ustaoğlu ERVA Spor Okulu, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış konuşmaları

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek törende gençleri hedef alan tehditlere karşı kararlı olduklarını vurguladı:

"Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere savaş veriyoruz. Gençlerimizi bataklığa sürüklemek isteyenlere karşı duruş sergiliyoruz. Hiçbir gencimizi bataklığa bırakmayacağız"

Vali Çiçek ayrıca proje kapsamında her mahallede spor okulu açma hedefini yineledi ve "Her mahallede bir spor okulu açacağız diyerek çıktığımız yolda 62. duraktayız." dedi. Vali, gençlerin sadece okulda değil okul dışında da takip edileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı projenin önemini şu sözlerle anlattı:

"ERVA Spor Okulları; 1 buçuk yıl önce valimiz himayelerinde başladığımızda gerçekten bu sayıya ulaşacağımızı aklımıza getiremiyorduk. Çok hummalı bir çalışmayla 16 bin gencin geleceği ve sporun gelişmesi adına ortaya koyduğu mücadeleyi gördükçe bizler; bu mücadelenin içinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ERVA Spor Okulları umuttur, bu şehrin, bu ülkenin en önemli projelerinden birisidir. Gelişen ve değişen toplum düzeni içerisinde hareketliliğin azaldığı, özellikle teknolojik bağımlılıkla birlikte neredeyse sıfıra yakın bir hareketliliğin olduğu dönemde bu çalışmanın önemini ve değerini daha çok anlıyoruz. Çocuklarımız da çok kısa sürede ortaya konulan performans, değişim inşallah geleceğimiz adına, milli sporcular adına umut verici. Onun için de bu mücadeleyi büyüterek ve genişleterek devam ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise emeği geçenlere teşekkür ederek projeyi övdü:

"62’ye ulaşmış bir müessese elbette ki sadece Kayseri değil tüm Türkiye’de ses getirecektir. Ama Kayseri’de şöyle bir güzellik var; 62 tane spor kulübünün arkasında bir hayırseverimiz, kamu kurumumuz, sivil toplum kuruluşumuz var. Devletiyle, milletiyle barışık, beraber, el ele çalışan bir Kayseri var. Bütün Türkiye’ye örnek olacak bu modele çığı açtığınız için elinize, emeğinize sağlık. Gençler; bütün yapılanlar sizler için. Çağımız şartları içerisinde vakit geçirebileceğiniz onlarca konu olabilir. Ama önemli olan; verimli zaman geçirebileceğiniz, aileniz ve ülkeniz için faydalı işler yapabileceğiniz yerlerde bulunabilmemiz. ERVA da bunlardan bir tanesi"

Tören ve gösteriler

Açılış konuşmalarının ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın dualarıyla 62. ERVA SERSİM İbrahim Ustaoğlu Spor Okulu resmen hizmete açıldı. Törende ERVA sporcuları boks ve güreş gösterileri sundu.

