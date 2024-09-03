Kayseri'de Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Başladı

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Kayseri’de Start Aldı

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Türkiye'nin Kayseri şehrinde 50 farklı şehirden gelen sporcuların katılımı ile başladı. Bu organizasyon, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenmektedir.

Şampiyonanın Detayları

Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, toplamda 114 kulüpten 431 sporcu mücadele ediyor. Şampiyona 7 Eylül'de sona erecek. Dereceye giren sporcular, aynı zamanda İstanbul’da düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya katılma hakkı elde edecek.

Federasyonun Açıklamaları

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri’ye büyükler şampiyonası için geldiklerini belirtti. Şahin, "Alt yaş gruplarının şampiyonalarını tamamlarken, bu şampiyonayla etkinlik takvimimizi tamamlayacağız. Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu organizasyonda 50 ilden 431 sporcu yer alıyor. Şampiyonanın ilk 8’e girecek sporcuları, 10-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Victor Türkiye International Challenge 2024 Badminton Turnuvası’na başvuru yapma şansı bulacak. Ayrıca, bu ilk 8’deki sporcular milli takımda yer almayı da hedefleyebilirler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 114 kulüpten 431 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 114 kulüpten 431 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 114 kulüpten 431 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 114 kulüpten 431 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 114 kulüpten 431 sporcunun katılımıyla başladı.