Kayseri'de Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Kayseri'nin 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte, şampiyonanın ikinci gününde 8 ülkeden 120 sporcu kıyasıya yarışıyor.

Bugün, sporcular yaklaşık 79 kilometrelik parkurda mücadele edecek ve Develi ilçesi yakınlarına iniş yaparak parkuru tamamlayacaklar.

Şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.

