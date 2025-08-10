DOLAR
Kayseri'de Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'de 120 sporcu ile sürüyor. Şampiyona 14 Ağustos'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 14:05
Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Kayseri'nin 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte, şampiyonanın ikinci gününde 8 ülkeden 120 sporcu kıyasıya yarışıyor.

Bugün, sporcular yaklaşık 79 kilometrelik parkurda mücadele edecek ve Develi ilçesi yakınlarına iniş yaparak parkuru tamamlayacaklar.

Şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.

