Kayseri'de Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası Başladı

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Heyecanı Başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Kayseri'de başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte 8 ülkeden toplam 120 sporcu boy gösteriyor. Şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştiriliyor ve 14 Ağustos'ta sona erecek.

Federasyonun Açıklamaları

Federasyonun asbaşkanı Abdullah Kahraman, düzenledikleri bu yılki etkinlik ile Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'nı birleştirdiklerine vurgu yaptı. Kahraman, "Buradaki Türk sporcular aynı zamanda milli takıma seçilmek için mücadele ediyorlar." diye belirtti.

Parkurlar ve Hedefler

Kahraman, bugünkü parkurun yaklaşık 75 kilometre olarak belirlendiğini ve sporcuların Tomarza istikametinden Pınarbaşı ilçesi yakınlarına iniş yapacaklarını ifade etti. Ali Dağı'nın yamaç paraşütü sporuna ev sahipliği yapan en önemli yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Kahraman, "Buradaki yetkililer bu sporun gelişimine büyük destek veriyor. Yıllardır çok önemli organizasyonlar burada yapılıyor. Dünya Şampiyonası da düzenlendi ve yeniden bunun için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de 8 ülkeden 120 sporcunun katıldığı 14 Ağustosta sona erecek şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda start aldı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de 8 ülkeden 120 sporcunun katıldığı 14 Ağustosta sona erecek şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda start aldı.