Kayseri'de TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yarışları Tanıtıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları'nın tanıtımı, Talas Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yetkililerden değerlendirmeler

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, açılış konuşmasında kentte su sporlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Tekeş, Kayseri'de düzenlenen etkinliklerin Türkiye çapında ilgi gördüğünü ve bu başarıya katkı sağlayan herkesin emeğinin önemli olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, organizasyonun şehirde su sporlarının gelişimine etkisine vurgu yaparak, "Bozkır iklimi olarak görülen Kayseri'de çok kısa sürede yelken, kano ve diğer su sporlarında önemli yol aldık." dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli ise federasyonun hedeflerini anlattı: "Federasyon olarak yelken sporunun iç sulara yayılması için projemiz vardı. Sadece kıyılarımızda yapılan bu sporu içeride yetenekli gençlerimize nasıl ulaşabiliriz diye düşünüyorduk. Bu işe ilgi duyan şehirlerimizle iletişime geçtik. Bir lig kurduk ve bu hayalimizi gerçekleştirdik."

Katılım

Programa, yelken yarışlarına katılacak takımlar ve sporcular da katıldı. Tanıtım toplantısı, Kayseri'de su sporlarının daha da yaygınlaşması hedefiyle önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları'nın tanıtımı gerçekleştirildi.