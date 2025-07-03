Kayseri'deki ERVA Spor Okulları Diğer Şehirlere İlham Oluyor

Kayseri'deki ERVA Spor Okulları, Diğer İllere İlham Veriyor!

Kayseri'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları, öncelikle Kayseri'de büyük bir başarı elde etmenin yanı sıra, diğer illerden de ilgi görmeye başladı. Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen bu projeyle, kısa sürede 52 mahallede 55 okul açıldı ve toplamda 15 bin kursiyere ulaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu okullarda çocuklara sadece spor öğretilmediğini, aynı zamanda değerler eğitimi verildiğini ifade etti. Kabakcı, "Projeye başlarken bu sayıların bizim için hayal olduğunu düşünüyorduk. Ancak hayırseverlerin desteği ile işin çığ gibi büyüdüğünü görmek bizi sevindiriyor," dedi.

140 Antrenör ve 170 Eğitmen Görevde

Okullarda toplamda 140 antrenör ile 170 eğitmenin görev yaptığını açıklayan Kabakcı, binaların onarımını ve donanımını iş insanlarının üstlendiğini belirtti. Antrenör ihtiyacının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılandığını, eğitmenlerin ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve üniversiteler aracılığıyla görevlendirildiğini aktardı. Kabakcı, "Aktif olarak 55 ERVA okulumuz mevcut; önümüzdeki günlerde 7 yeni okul daha açılacak. Ayrıca 4 okul için girişimlerimiz sürüyor," ifadelerini kullandı.

Diğer İllerin Talebi Artıyor

Ali İhsan Kabakcı, ERVA Spor Okulları projesine diğer illerden yoğun talep olduğunu vurguladı. Özellikle dezavantajlı çocukların daha fazla yoğunlukta olduğu illerden sistemle ilgili bilgi almak üzere birçok yetkilinin Kayseri'ye geldiğini belirtti. "Erzincan’da şu an için 25 okul açıldı. Aksaray ve Adana gibi 6 ilden yetkililer buraya gelerek sistemimizi öğrenmek istiyor. Projeyi uygulamaya geçen 2 ilimiz var; ayrıca 7-8 il ise inceleme aşamasında. Erzincan, bu konuda çok hızlı bir şekilde ilerliyor," şeklinde konuştu.

Kayseri'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları, diğer illerden de talep görmeye başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları, diğer illerden de talep görmeye başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.