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Kayseri Dragon Festivali Başarıyla Tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen Dragon Festivali'nin ilk etabı sona erdi. 700 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:28
Kayseri Dragon Festivali Başarıyla Tamamlandı

Kayseri'de Dragon Festivali'nin İlk Etabı Gerçekleşti

Kayseri'de, Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali'nin ilk etabı tamamlandı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir katılımla yapıldı.

Katılımcılar ve Yarışma Detayları

Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da yapılan festivale 35 takımdan oluşan yaklaşık 700 sporcu katıldı. Yarışlarda sporcular, 250 metrelik parkuryu başarıyla tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmaların ilk etabında, seri yarışların sonunda ilk 6'ya kalan takımlar arasında Kayseri Spor AŞ, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, HES Kablo, KCETAŞ ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yer aldı. Bu takımlar, Dragon Bot Federasyon Kupası için kıyasıya bir rekabete girdiler.

Kupa Yarışının Kazananı

Kupa yarışını 1 dakika 1 saniyelik süreyle tamamlayan Kayseri Spor AŞ, birinci olmayı başardı. Festivalin ikinci etabı, yarın yapılacak Fun, Fun Sport ve Sport kategorilerinin eleme ve final yarışlarıyla devam edecek.

Başkan Çolakbayrakdar'ın Açıklamaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuşçu'nun yakın gelecekte herkesin ilgi gösterebileceği alternatif bir aktivite merkezi olacağını ifade etti.

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Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya...

Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı. Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya...

Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı. Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya...

Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı. Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi...

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

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