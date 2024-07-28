Kayseri Dragon Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Kayseri Dragon Festivali Sona Erdi

Kayseri'nin güzel doğal alanlarından biri olan Yamula Baraj Gölü'nde bu yıl gerçekleştirilen Dragon Festivali, unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest ortaklığıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar ve izleyiciler açısından büyük bir keyif kaynağı oldu.

Festival Detayları

Festival, Yamula Baraj Gölü'ndeki Kuşçu Marina'da yapıldı ve toplamda 35 takımda yaklaşık 700 sporcu yarıştı. Etkinliğin ikinci ve son gününde, yarışacak takımlar üç farklı kategoride mücadele etti.

Ödül Töreninin Kazananları

Fun kategorisinde birinci olan Şen Holding, ikinci olan Kocasinan Kızılay Şubesi ve üçüncü olan ANDA Arama Kurtarma takımları ödüllerini aldı. Fun Sport kategorisinde ise birinciliği Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü, ikinciliği Kayseri Olta Balıkçılığı Derneği ve üçüncülüğü Kayseri Üniversitesi elde etti. Sport kategorisinde ise birinci Kayseri Spor AŞ, ikinci Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve üçüncü Kayseri İl Jandarma Komutanlığı oldu.

Başkanın Açıklamaları

Ödül töreninde konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, organizasyonların devam edeceğini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti. Başkan, bu tür etkinliklerin sporun yaygınlaşmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Yarışmacılara ödüllerini, Çolakbayrakdar ile birlikte İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Sport kategorisinde birinciliği elde eden Kayseri Spor AŞ'ye kupasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayardar verdi.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.