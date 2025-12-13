TFF 3. Lig: Eskişehirspor Kütahya’dan 1 Puanla Döndü (1-1)
Maçın özeti ve goller
TFF 3. Lig’in 13. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Kütahyaspor ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşma, Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda saat 15.00’te başladı. Ev sahibi ekip, maçın 2. dakikasında Aykut Çift’in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Kütahyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Eskişehirspor eşitliği ararken, maçın 80. dakikasında Mehmet Fuat Gölbaşı skoru belirleyen golü kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
