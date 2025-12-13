DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.848.069,96 0,15%

TFF 3. Lig: Eskişehirspor Kütahya’dan 1 Puanla Döndü (1-1)

TFF 3. Lig 13. haftasında Eskişehirspor, Kütahyaspor ile 1-1 berabere kaldı; Aykut Çift 2'de, Mehmet Fuat Gölbaşı 80'de gol attı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:53
TFF 3. Lig: Eskişehirspor Kütahya’dan 1 Puanla Döndü (1-1)

TFF 3. Lig: Eskişehirspor Kütahya’dan 1 Puanla Döndü (1-1)

Maçın özeti ve goller

TFF 3. Lig’in 13. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Kütahyaspor ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma, Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda saat 15.00’te başladı. Ev sahibi ekip, maçın 2. dakikasında Aykut Çift’in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Kütahyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Eskişehirspor eşitliği ararken, maçın 80. dakikasında Mehmet Fuat Gölbaşı skoru belirleyen golü kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

TFF 3. LİG'İN 13. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÜTAHYASPOR İLE 1-1 BERABERE...

TFF 3. LİG'İN 13. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÜTAHYASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 1-1 Çorum FK
2
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı Mağlup Etti: Banchi ve Ivanovic'in Yorumları
3
Kütahyaspor 1-1 Eskişehirspor — Lider 8 maç sonra puan kaybetti
4
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-0 Alanyaspor — İlk Yarı Özeti
5
TFF 3. Lig: Eskişehirspor Kütahya’dan 1 Puanla Döndü (1-1)
6
Trabzonspor'dan 92 Amatör Kulübe Malzeme Desteği — Başkan Ertuğrul Doğan Törende
7
Recep Uçar: "Cumartesi Milat Olacak" — Çaykur Rizespor'un Hedefi Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama