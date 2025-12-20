Kayseri Spor A.Ş., Tesis Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından tesis personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimde acil durumlarda doğru, hızlı ve bilinçli müdahale önemine dikkat çekildi.

Eğitimin İçeriği

Programda katılımcılara temel yaşam desteği, boğulma, kanama ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi hayati konular detaylı şekilde aktarıldı. Teorik anlatımlar, vaka örnekleriyle desteklendi.

Uygulamalı Eğitim ve Farkındalık

Eğitimde sadece teorik bilgiyle kalınmayıp, katılımcıların becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı. Bu uygulamalar, saha güvenliği ve acil durum yönetimi konusunda personelin farkındalığını artırdı.

Vizyon ve Amaç

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve Dünya Spor Başkenti adayı Kayseride, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor ve sporcuya destek vizyonu doğrultusunda Spor A.Ş. nitelikli eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

Sürekli Güvenlik Odaklı Yaklaşım

Spor A.Ş., sağlık ve güvenliği ön planda tutan bir yaklaşımla personelin bilgi ve farkındalığını artırmayı; tesisleri ise herkes için daha güvenli hale getirmeyi amaçladığını belirtti ve benzer eğitim programlarını sürdüreceğinin altını çizdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. TARAFINDAN TESİS PERSONELİNE YÖNELİK İLK YARDIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.