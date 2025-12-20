DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.172,79 -0,07%

Kayseri Spor A.Ş., Tesis Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi

Kayseri Spor A.Ş., tesis personeline temel yaşam desteği ve acil müdahale konularında teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitimi vererek saha güvenliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:24
Kayseri Spor A.Ş., Tesis Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi

Kayseri Spor A.Ş., Tesis Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından tesis personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimde acil durumlarda doğru, hızlı ve bilinçli müdahale önemine dikkat çekildi.

Eğitimin İçeriği

Programda katılımcılara temel yaşam desteği, boğulma, kanama ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi hayati konular detaylı şekilde aktarıldı. Teorik anlatımlar, vaka örnekleriyle desteklendi.

Uygulamalı Eğitim ve Farkındalık

Eğitimde sadece teorik bilgiyle kalınmayıp, katılımcıların becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı. Bu uygulamalar, saha güvenliği ve acil durum yönetimi konusunda personelin farkındalığını artırdı.

Vizyon ve Amaç

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve Dünya Spor Başkenti adayı Kayseride, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor ve sporcuya destek vizyonu doğrultusunda Spor A.Ş. nitelikli eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

Sürekli Güvenlik Odaklı Yaklaşım

Spor A.Ş., sağlık ve güvenliği ön planda tutan bir yaklaşımla personelin bilgi ve farkındalığını artırmayı; tesisleri ise herkes için daha güvenli hale getirmeyi amaçladığını belirtti ve benzer eğitim programlarını sürdüreceğinin altını çizdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. TARAFINDAN TESİS PERSONELİNE YÖNELİK İLK YARDIM EĞİTİMİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. TARAFINDAN TESİS PERSONELİNE YÖNELİK İLK YARDIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. TARAFINDAN TESİS PERSONELİNE YÖNELİK İLK YARDIM EĞİTİMİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-2 Fenerbahçe (İlk Yarı)
2
Trendyol 1. Lig 18. Hafta: Boluspor 1-2 Pendikspor
3
Karabük Demir Kartal 62-59 Mağlup Oldu — Şanlıurfa Galip
4
Mazıdağı Fosfatspor, Hacettepe 1963'ü 1-0 Yenerek Başkent'ten 3 Puanla Döndü
5
Iğdır FK 1-1 Sivasspor: Üzülmez ve Altıparmak'ın değerlendirmesi
6
Iğdır FK 1-1 Sivasspor — Trendyol 1. Lig 18. Hafta
7
Radomir Djalovic: Kayserispor, Konyaspor 1-1'inden memnun

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025