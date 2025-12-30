Kayseri Ülküspor 4-0 İsmail Okumuş FK — Muhammed Tolga Şahin 4 Golle Öne Çıktı

DOLAR
Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:31
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Ülküspor, ligin 15. haftasında İsmail Okumuş FK karşısında farklı bir galibiyet aldı.

Maç Detayları

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Efe Çağatay Koku, Bakican Şahin

11'ler

İsmail Okumuş FK: Enes Karadeniz (Metehan Yörük dk. 53), Yasin Akgün, Duğhan Orhan Taştan, Alaattin Sayın, Hüseyin Saltık, Emre Yolcu, Muhammed Emin Deniz, Ali Oğuz, Şerafettin Sevim, Kadir Aktaş, Rıdvan Dökmeci

Kayseri Ülküspor: Aytaş Aydoğdu, Enes Kaya, Erdem Demir (Mehmet Tek dk. 64), Abdulsamed Bozüslü, Muhammed Tolga Şahin, Ramazan Durdu (Battal Ekinci dk. 85), Mehmet Kıraç, Bayram Çiçek, Murat Kıraç (Yunus Emre Akkaya dk. 64), Ali Efe Odakır (Arafat Kılınç dk. 53), Hanife Can Söğüt

Goller

Kayseri Ülküspor: Muhammed Tolga Şahin (dk. 13, dk. 29, dk. 45+3, dk. 50)

Kayseri Ülküspor, bu sonuçla haftayı galibiyetle kapattı ve şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.

Emre Karadeniz

