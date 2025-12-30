Kayseri Ülküspor 4-0 İsmail Okumuş FK — Muhammed Tolga Şahin 4 Golle Öne Çıktı

Kayseri Ülküspor 4-0 İsmail Okumuş FK
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Ülküspor, ligin 15. haftasında İsmail Okumuş FK karşısında farklı bir galibiyet aldı.
Maç Detayları
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Efe Çağatay Koku, Bakican Şahin
11'ler
İsmail Okumuş FK: Enes Karadeniz (Metehan Yörük dk. 53), Yasin Akgün, Duğhan Orhan Taştan, Alaattin Sayın, Hüseyin Saltık, Emre Yolcu, Muhammed Emin Deniz, Ali Oğuz, Şerafettin Sevim, Kadir Aktaş, Rıdvan Dökmeci
Kayseri Ülküspor: Aytaş Aydoğdu, Enes Kaya, Erdem Demir (Mehmet Tek dk. 64), Abdulsamed Bozüslü, Muhammed Tolga Şahin, Ramazan Durdu (Battal Ekinci dk. 85), Mehmet Kıraç, Bayram Çiçek, Murat Kıraç (Yunus Emre Akkaya dk. 64), Ali Efe Odakır (Arafat Kılınç dk. 53), Hanife Can Söğüt
Goller
Kayseri Ülküspor: Muhammed Tolga Şahin (dk. 13, dk. 29, dk. 45+3, dk. 50)
Kayseri Ülküspor, bu sonuçla haftayı galibiyetle kapattı ve şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.
