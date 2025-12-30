Hull City Championship'te Dolu Dizgin: 6 Maçta 5 Galibiyet

Hull City Championship'te dolu dizgin

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, son haftalardaki başarılı grafiğiyle Premier Lig hedefini netleştiriyor.

Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti

Hull City, ligde güçlü adaylardan Middlesbrough karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak önemli bir üç puan aldı. Takım, oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek form grafiğini yukarı taşıdı.

Puan durumu ve play-off iddiası

Bu seriyle Hull City, ligde puanını 41e yükseltti ve play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi. Teknik kadro ve oyuncuların yükselen performansı, sezonun geri kalanında kritik önem taşıyor.

İngiltere medyasında geniş yankı

Takımın yükselişi İngiltere spor basınında geniş yankı uyandırdı. TalkSport ve Sky Sports, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu performansı gündeme taşıdı.

ACUN ILICALI (ARŞİV)