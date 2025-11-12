Kayserili Sümeyye Erol Balkan Kros Şampiyonu Oldu

Kayserili milli sporcu Sümeyye Erol, Romanya Oradea'daki Balkan Kros Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:31
Oradea'da Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalya

Sümeyye Erol, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Kayseri kökenli milli sporcunun bu başarısı, yarışmada elde edilen en üst dereceler arasında yer aldı ve spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu ve bu başarıda emeği büyük olan antrenörü Süleyman Altınoluk’u yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

