Kayserili Sümeyye Erol Balkan Kros Şampiyonu Oldu

Oradea'da Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalya

Sümeyye Erol, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Kayseri kökenli milli sporcunun bu başarısı, yarışmada elde edilen en üst dereceler arasında yer aldı ve spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu ve bu başarıda emeği büyük olan antrenörü Süleyman Altınoluk’u yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİLİ MİLLİ SPORCU SÜMEYYE EROL, BALKAN ŞAMPİYONU OLARAK ALTIN MADALYA KAZANDI.