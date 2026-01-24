Kayserispor 0-3 RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trendyol Süper Lig 19. hafta: Kayserispor evinde RAMS Başakşehir'e 0-3 mağlup oldu. Selke, Ramazan Civelek (k.k.) ve Costa gollerini kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:09
Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Kayserispor, evinde RAMS Başakşehir'e 0-3 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

35. dakikada penaltıdan Selke takımını 1-0 öne geçirdi.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Harit pasını Shomurodov'a çıkardı. Rakiplerini geçen Shomurodov'un vuruşunda kaleci Bilal, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Shomurodov'un sol taraftan ceza sahası içine girip vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında boşta kalan topa hamle yapan Ramazan Civelek, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2

86. dakikada sağ kanattan Shomurodov'un ara pasıyla ceza sahası içine giren Costa, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

Hakemler

Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

Kayserispor

Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıarslan dk. 84), Bennasser, Denswil, Carole (Mane dk. 62), Furkan Soyalp (Tuci dk. 70), Benes, Opoku, Mendes (Semih Güler dk. 62), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

RAMS Başakşehir

Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 46), Umut Güneş (Onur Ergün dk. 81), Kemen, Harit (Brnic dk. 88), Shomurodov, Fayzullayev (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Selke (Costa dk. 69)

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ba

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller

Selke (dk. 35 pen.), Ramazan Civelek (dk. 67 k.k.), Costa (dk. 86) (Başakşehir)

Sarı Kartlar

Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

