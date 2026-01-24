Kayserispor 0-3 RAMS Başakşehir
Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Kayserispor, evinde RAMS Başakşehir'e 0-3 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
35. dakikada penaltıdan Selke takımını 1-0 öne geçirdi.
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Harit pasını Shomurodov'a çıkardı. Rakiplerini geçen Shomurodov'un vuruşunda kaleci Bilal, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Shomurodov'un sol taraftan ceza sahası içine girip vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında boşta kalan topa hamle yapan Ramazan Civelek, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2
86. dakikada sağ kanattan Shomurodov'un ara pasıyla ceza sahası içine giren Costa, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
Hakemler
Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak
Kayserispor
Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıarslan dk. 84), Bennasser, Denswil, Carole (Mane dk. 62), Furkan Soyalp (Tuci dk. 70), Benes, Opoku, Mendes (Semih Güler dk. 62), Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
RAMS Başakşehir
Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 46), Umut Güneş (Onur Ergün dk. 81), Kemen, Harit (Brnic dk. 88), Shomurodov, Fayzullayev (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Selke (Costa dk. 69)
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ba
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller
Selke (dk. 35 pen.), Ramazan Civelek (dk. 67 k.k.), Costa (dk. 86) (Başakşehir)
Sarı Kartlar
Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)
