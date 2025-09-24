Kayserispor 0-4 Beşiktaş: Başkan Nurettin Açıkalın'dan gençlere destek

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, istemedikleri farklı bir skorla yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Açıklamalar

Açıkalın, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımdaki her oyuncunun çok değerli olduğunu belirterek, "Bugün de o değere layık bir şekilde arkadaşlarımız mücadele etti. Sonuç istediğimiz gibi olmadı." dedi.

Beşiktaş'ın, ligin önemli takımlarından biri olduğunu anlatan Açıkalın, şunları kaydetti:

"Yüksek kalitede oyuncuları var. Onların da eksikleri vardı ama bizim kadar etkilenmezler. Kadro derinlikleri bizden daha fazla. Daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik, daha hırslı olmalıydık. Genç arkadaşlarımız oynadı, hata yaptılar. Hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden gençlerimize sahip çıkacağız. İlk 11 oyuncusu diye bir şey yok, bunların hepsi Kayserispor'un oyuncusu. Hepsi değerli. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. O maçta galibiyet alarak seri yakalamak istiyoruz. Trabzonspor maçından sonra milli ara var. O aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum."