Kayserispor 11. Haftada En Çok Koşan İkinci Takım

Performans verileri ve sprint istatistikleri

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, müsabakaların fiziksel verileri de dikkat çekti. Fenerbahçe bu hafta en çok koşan takım olurken, Kayserispor 118 bin 382 metre ile ligde en çok koşan ikinci takım oldu. Fenerbahçe ise 118 bin 893 metre ile ilk sırayı aldı.

Haftanın sprint verilerinde ise Kayserispor öne çıktı. Sarı-kırmızılılar toplam 1929 sprint ile bu alanda haftanın en yüksek değerine ulaşırken, Galatasaray ve Fenerbahçe de en çok sprint atan diğer takımlar olarak kayda geçti.

Bu veriler, ekiplerin maç içi yoğunluğunu ve fiziksel mücadele seviyesini ortaya koyuyor; Kayserispor'un yüksek koşu ve sprint performansı, takımın saha içi agresifliğini göstermesi bakımından dikkat çekici.

