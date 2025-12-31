DOLAR
42,95 -0,1%
EURO
50,45 -0,13%
ALTIN
5.930,47 1,19%
BITCOIN
3.802.351,16 -0,7%

Kayserispor 2025'te 11 Galibiyetle Tamamladı

Kayserispor 2025'te 39 maçta 11 galibiyet aldı; Süper Lig'de 37 maçta 10 galibiyet, Türkiye Kupası'nda 1 galibiyetle sezonu geçirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:47
Kayserispor 2025'te 11 Galibiyetle Tamamladı

Kayserispor 2025'te 11 Galibiyetle Tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2025 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere oynadığı 39 maçta 11 kez galip geldi.

Sezon Rakamları

Takım, sezon boyunca 37 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Süper Lig'de 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 yenilgi alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet kaydetti.

Geçen sezon 8 kez kazanan Kayserispor, bu sezon ise 2 kez Süper Lig'de, 1 kez de Türkiye Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.

Hedefler ve Değerlendirme

Son iki sezondur arzu ettiği puana erişmekte güçlük çeken sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de tutunmayı ve istikrarı sağlamayı hedefliyor.

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, 2025 YILINDA SÜPER LİG VE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI DAHİL...

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, 2025 YILINDA SÜPER LİG VE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI DAHİL OLMAK ÜZERE OYNADIĞI 39 MAÇTA 11 KEZ KAZANDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'e 5 Bin Kişilik Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu İçin Protokol İmzalandı
2
Kayserispor 2025'te 11 Galibiyetle Tamamladı
3
Erciyes 38 FK 2025-2026 İlk Yarı: 1 Kırmızı, 42 Sarı Kart
4
Erciyes 38 FK İlk Yarıyı 17 Golle Tamamladı
5
Erciyes 38 FK İlk Yarıyı 5. Sırada Tamamladı
6
Kocasinan Şimşekspor 12 Haftada 20 Puana Ulaştı
7
Korfbol Süper Ligi 2. Hafta Müsabakaları Kütahya’da Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları