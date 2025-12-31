Kayserispor 2025'te 11 Galibiyetle Tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2025 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere oynadığı 39 maçta 11 kez galip geldi.

Sezon Rakamları

Takım, sezon boyunca 37 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Süper Lig'de 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 yenilgi alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet kaydetti.

Geçen sezon 8 kez kazanan Kayserispor, bu sezon ise 2 kez Süper Lig'de, 1 kez de Türkiye Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.

Hedefler ve Değerlendirme

Son iki sezondur arzu ettiği puana erişmekte güçlük çeken sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de tutunmayı ve istikrarı sağlamayı hedefliyor.

