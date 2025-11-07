Kayserispor’a 340 bin TL Para Cezası — PFDK Akreditasyon İhlali Kararı

PFDK, 02.11.2025 tarihli Kayserispor-Kasımpaşa maçında akreditasyon ihlali nedeniyle Kayserispor’a toplam 340 bin TL para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:17
PFDK ve TFF'den yapılan açıklama

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplam 340 bin TL para cezasına çarptırıldı. Cezanın, 02.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa müsabakası sonrasında verildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Kulübün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık tespit edildiği ve FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca Kulübe 220.000 TL para cezası verildiği kaydedildi.

Aynı açıklamada, Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın ile idareciler Rıza Erkut Yurdemi ve Mustafa Baki Ersoy’un akredite edilmedikleri alanlarda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000’er TL para cezası ile cezalandırıldıkları belirtildi.

Kararda yer alan maddi yaptırımlar, kulübün hem mali yükümlülüklerini hem de maç organizasyonunda uygulanan kurallara uyumunu yeniden değerlendirmesini gerektiriyor.

