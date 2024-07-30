Kayserispor, Anthony Uzodimma ile Sözleşme Yeniledi

Kayserispor'dan Uzodimma'ya Yenilenen Sözleşme

Trendyol Süper Lig'in köklü takımlarından Kayserispor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi kulüp tarafından yapılan resmi açıklama ile 1 yıl uzatıldı.

Açıklama ve Amaç

Sarı-kırmızılı kulüpten gelen bilgiye göre, "Profesyonel futbolcularımızdan Anthony Uzodimma'nın sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. Bu kararın, takımın başarısı için büyük bir adım olduğu vurgulandı.

Uzodimma'nın Kayserispor Kariyeri

Anthony Uzodimma, 2019 yılında Kayserispor'un kadrosuna katılarak şanlı formayı giymeye başlamıştı. Uzun yıllar süren sadakati ve performansı ile takımına önemli katkılar sağlayan oyuncu, gelecekte de Kayserispor'un başarısına ivme kazandırmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.