Kayserispor - Beşiktaş Maçının Hakemi Adnan Deniz Kayatepe

24 Eylül'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:30
Hakem Ataması

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında karşılaşacak Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş mücadelesinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, maçta düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çalacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, 24 Eylül Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak görev yapacak isim ise Reşat Onur Coşkunses olarak açıklandı.

