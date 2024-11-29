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Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalara devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu idaresinde antrenmanlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:40
Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor’un Çaykur Rizespor Hazırlıkları Devam Ediyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasına göre, antrenman kulüp tesislerinde gerçekleşti.

İdmanda Neler Yapıldı?

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ile başladıktan sonra pas ve baskı çalışmalarıyla ilerledi. Antrenman, ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Son Hazırlıklar Yarın

Kayserispor, yarın gerçekleştireceği çalışma ile Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Takım, bu önemli mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmak için tüm gücünü seferber ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapılan idmanla sürdürdü. Antrenmana Nazon da katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapılan idmanla sürdürdü. Antrenmana Nazon da katıldı.

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