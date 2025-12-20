DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik

Kayserispor, Süper Lig 17. haftasında Konyaspor deplasmanında Gideon Jung, Majid Hosseini, Lionel Carole, Nurettin Korkmaz ve Abdulsamet Burak'tan yoksun olacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:43
Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik

Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik

Süper Lig 17. hafta

Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor’da 5 eksik bulunuyor.

Yılın son maçını kazanıp çıkışını sürdürmek isteyen sarı kırmızı ekipte; Gideon Jung, Majid Hosseini, Lionel Carole ve Nurettin Korkmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Abdulsamet Burak ise bahis soruşturması neticesinde PFDK tarafından verilen ceza nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR; DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇINDA 5 FUTBOLCUSUNDAN...

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR; DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇINDA 5 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Kasımpaşa: 43. Randevu RAMS Park’ta
2
Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor
3
Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
4
Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda Öğrencilerle Buluştu
5
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
6
Erciyes 38 FK kritik virajda: Niğde Belediyespor deplasmanında
7
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış