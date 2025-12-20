Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
Süper Lig 17. hafta
Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor’da 5 eksik bulunuyor.
Yılın son maçını kazanıp çıkışını sürdürmek isteyen sarı kırmızı ekipte; Gideon Jung, Majid Hosseini, Lionel Carole ve Nurettin Korkmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Abdulsamet Burak ise bahis soruşturması neticesinde PFDK tarafından verilen ceza nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
