DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
3.945.148,39 3,01%

Kayserispor'da Markus Gisdol İmza Töreni Düzenlendi

Bellona Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gisdol, takım için heyecan duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 16:17
Kayserispor'da Markus Gisdol İmza Töreni Düzenlendi

Kayserispor'da Yeni Dönem Başlıyor

Bellona Kayserispor, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'u getirerek yeni bir döneme adım attı. 2 yıllık anlaşmaya imza atmak için RHG Enertürk Enerji Stadı'nda düzenlenen törenle Gisdol, Kayserispor'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Heyecan ve Hedefler

Gisdol, takımın gelecek hafta başlayacak antrenmanları için sabırsızlandığını belirtirken, Kayserispor'un üst seviyede bir takım olacağını vurguladı. Gisdol, "Taraftarımızın stada geldiğinde mutlu olacağı, takımın performansından keyif alacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz," dedi.

Bakış Açısı ve Analizler

Bir basın mensubunun, "Kayserispor'u hedeflediği yere nasıl ulaştırmayı planlıyorsunuz?" sorusuna Gisdol, "Geçen sene Süper Lig'i takip ettim ve çok enteresan bir takıma sahibiz. Bu oyuncu grubuna en uygun oyuncuları bulmamız gerekiyor," yanıtını verdi.

Yönetimden Destek

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Gisdol'a başarı diledi ve kulübe tecrübeli bir teknik direktör kazandırmanın mutluluğunu paylaştı.

Transfer Çalışmaları

Açıkalın, iç transferde Majid Hosseini ile sözleşme imzaladıklarını, ancak henüz başka anlaşmaların kesinleşmediğini belirtti. Başkan ayrıca, transfer tahtasının açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Şehir ve Taraftar Desteği

Açıkalın, "Takımınız Süper Lig'de ise şehriniz de Süper Lig'de," diyerek şehir ve taraftarların kulübe destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Gisdol, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayarak Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu.

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Markus Gisdol...

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Markus Gisdol (sağda), düzenlenen törenle 2 yıllık anlaşmaya imza attı.

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Markus Gisdol...

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Markus Gisdol (sağda), düzenlenen törenle 2 yıllık anlaşmaya imza attı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda İlk Gün Heyecanı!
2
Türkiye, Dünya Motosurf Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak!
3
Hentbol Kadınlar Süper Lig: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle'yi 36-33 Yendi
4
Samsunlu Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan 3 Madalya İle Döndü
5
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da Voleybolun Başarısını Anlattı
6
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'ndan Elendi

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!