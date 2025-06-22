Kayserispor'da Markus Gisdol İmza Töreni Düzenlendi

Kayserispor'da Yeni Dönem Başlıyor

Bellona Kayserispor, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'u getirerek yeni bir döneme adım attı. 2 yıllık anlaşmaya imza atmak için RHG Enertürk Enerji Stadı'nda düzenlenen törenle Gisdol, Kayserispor'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Heyecan ve Hedefler

Gisdol, takımın gelecek hafta başlayacak antrenmanları için sabırsızlandığını belirtirken, Kayserispor'un üst seviyede bir takım olacağını vurguladı. Gisdol, "Taraftarımızın stada geldiğinde mutlu olacağı, takımın performansından keyif alacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz," dedi.

Bakış Açısı ve Analizler

Bir basın mensubunun, "Kayserispor'u hedeflediği yere nasıl ulaştırmayı planlıyorsunuz?" sorusuna Gisdol, "Geçen sene Süper Lig'i takip ettim ve çok enteresan bir takıma sahibiz. Bu oyuncu grubuna en uygun oyuncuları bulmamız gerekiyor," yanıtını verdi.

Yönetimden Destek

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Gisdol'a başarı diledi ve kulübe tecrübeli bir teknik direktör kazandırmanın mutluluğunu paylaştı.

Transfer Çalışmaları

Açıkalın, iç transferde Majid Hosseini ile sözleşme imzaladıklarını, ancak henüz başka anlaşmaların kesinleşmediğini belirtti. Başkan ayrıca, transfer tahtasının açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Şehir ve Taraftar Desteği

Açıkalın, "Takımınız Süper Lig'de ise şehriniz de Süper Lig'de," diyerek şehir ve taraftarların kulübe destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Gisdol, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayarak Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu.

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Markus Gisdol (sağda), düzenlenen törenle 2 yıllık anlaşmaya imza attı.

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Markus Gisdol (sağda), düzenlenen törenle 2 yıllık anlaşmaya imza attı.