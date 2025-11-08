Kayserispor, Fenerbahçe Karşısında Zoru Başarmak İstiyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısındaki 11 maçlık galibiyet hasretini bitirip taraftarına sevinç yaşatmak istiyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:29
Maç Öncesi Bekleyiş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yarın oynanacak mücadelede Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, son dönemlerde güçlü rakibine karşı sonuç almakta zorlandı.

Uzun Süren Galibiyet Özlemi

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 11 maçta galip gelemedi. Takım zaman zaman dirençli görüntüler sergilese de istediği skoru elde edemedi.

Tarihler ve İstatistikler

Kayserispor’un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti, 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-0’lık sonuçla geldi. Bu tarihten sonra oynanan 7’si lig, 1’i kupa olmak üzere 8 karşılaşmada Fenerbahçe 7 galibiyet aldı, 1 müsabaka berabere bitti.

Sarı-kırmızılıların ligdeki son galibiyeti ise 3 Kasım 2019 tarihinde, Kayseri’de oynanan ve 1-0 biten maçta elde edildi.

Hedef: Taraftara Galibiyet Sevinci

Kayserispor cephesi, bu olumsuz istatistiği tersine çevirip taraftarına bir galibiyet sevinci daha yaşatmayı amaçlıyor. Teknik ekip ve oyuncular, Fenerbahçe karşısında etkili bir performans sergilemenin planlarını yapıyor.

