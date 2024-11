Kayserispor-Fenerbahçe Maçında Önemli Notlar

Fenerbahçe'de Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi. Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 26 puan toplayarak ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda mücadele etti.

Fenerbahçe Kadrosu

Fenerbahçe’de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, Cengiz Ünder fiziksel durumu sebebiyle ve sakatlıkları devam eden Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadro dışı kaldı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic ve En-Nesyri ile çıktı.

Mourinho, son oynanan Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de bulunan Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a forma şansı tanıdı. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao ve Szymanski yer aldı.

Kayserispor'un Kadrosu

Kayserispor'da ise teknik direktör Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı son oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı. Bellona Kayserispor, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso ve Bahoken ile sahaya çıktı.

Kayserispor'da kart cezalısı Attamah'ın yerine Ramazan Civelek ilk 11'de sahaya çıktı. Kayseri ekibinin yedek kulübesinde ise Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif Kocaman, Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.

Pankartlarla Mesajlar

Maç sırasında Fenerbahçe, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız" yazılı pankartla dikkat çekerken, Bellona Kayserispor ise "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" mesajı ile taraftarlarını selamladı.

