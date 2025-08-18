Kayserispor-Galatasaray bilet fiyatları açıklandı — 24 Ağustos
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar oynanacak Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunun 3. haftasında gerçekleşecek karşılaşmanın tribün fiyatları şöyle belirlendi.
Bilet Fiyatları
Güney alt, kuzey üst ve kuzey alt: 3 bin 38 lira
Doğu üst tribünü: 4 bin 38 lira
Doğu alt tribünü: 4 bin 538 lira
Batı alt tribünü: 5 bin 538 lira
Batı üst tribünü: 5 bin 538 lira
Batı balkon tribünü: 6 bin 38 lira
Misafir takım tribünü: 3 bin 38 lira
Kombine Devri ve Parapuan
Maça gidemeyecek taraftarların kombinelerini kulübe devredebilecekleri bildirildi. Kulübün açıklamasında şu ifade yer aldı: "Devredilen kombinenin Zecorner Kayserispor Kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 10'u para puan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır."