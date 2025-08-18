DOLAR
40,88 0,14%
EURO
47,72 0,49%
ALTIN
4.382,74 0,02%
BITCOIN
4.758.629,23 1,09%

Kayserispor-Galatasaray bilet fiyatları açıklandı — 24 Ağustos

24 Ağustos'ta oynanacak Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçının tribün fiyatları ve kombine devri koşulları açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:58
Kayserispor-Galatasaray bilet fiyatları açıklandı — 24 Ağustos

Kayserispor-Galatasaray bilet fiyatları açıklandı — 24 Ağustos

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar oynanacak Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunun 3. haftasında gerçekleşecek karşılaşmanın tribün fiyatları şöyle belirlendi.

Bilet Fiyatları

Güney alt, kuzey üst ve kuzey alt: 3 bin 38 lira

Doğu üst tribünü: 4 bin 38 lira

Doğu alt tribünü: 4 bin 538 lira

Batı alt tribünü: 5 bin 538 lira

Batı üst tribünü: 5 bin 538 lira

Batı balkon tribünü: 6 bin 38 lira

Misafir takım tribünü: 3 bin 38 lira

Kombine Devri ve Parapuan

Maça gidemeyecek taraftarların kombinelerini kulübe devredebilecekleri bildirildi. Kulübün açıklamasında şu ifade yer aldı: "Devredilen kombinenin Zecorner Kayserispor Kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 10'u para puan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır."

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Boks Başkanı Van der Vorst’tan Türkiye Boks Federasyonu’na Ziyaret
2
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Sakaryaspor Kulübü'nde Olağanüstü Kongre Gelişmeleri
4
Boluspor, Işık Kaan Arslan ile Anlaştı
5
Tottenham, Kaptan Cristian Romero ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Aksaray'ta Yamaç Paraşütü Dünya Kupası 2025 — İkinci Günün Heyecanı
7
Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri