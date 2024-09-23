Kayserispor, Göztepe'ye Yenildi: Teknik Sorumlu Serhat Sütlü Açıklamalarda Bulundu

Kayserispor, Göztepe Maçından Üzüntüyle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, Bellona Kayserispor, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı ve 3-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kayserispor'un teknik sorumlus olan Serhat Sütlü, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Rakibin Performansını Takdir Etti

Sütlü, "Rakibimizin oyununa karşılık veremedik." şeklinde konuştu ve Göztepe'nin güçlü yönlerine hazırlık yaptıklarını belirtti. Ayrıca, son 8 günde 3 maç oynadıklarını hatırlatarak, Göztepe'nin iki hafta aradan sonra bu maça çıktığına dikkat çekti.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Sütlü, "Sahada gereken performansı gösteremedik, bu yüzden rakibimizi tebrik ediyorum. Şimdi dinlenip, son 4 maçta gösterdiğimiz Kayserispor'u Beşiktaş karşısında yeniden sahada görmek için hazırlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Sorunlar

Ayrıca, ikili mücadeleler ve duran toplardaki zayıf performanslarına da değinen Sütlü, Göztepe'nin seyircisinin önünde galip gelmesinin kendileri açısından zorlu bir deneyim olduğunu belirtti.