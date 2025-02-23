Kayserispor, Göztepe'yi Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 Yenerek 3 Puanı Kapdı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Bellona Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sergej Jakirovic, kazandıkları 3 puandan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Maçın Zorluk Derecesi ve Oyuncuların Performansı

Jakirovic, maçın soğuk bir havada oynandığına dikkat çekerek, "Kolay bir maç olmadı. Oldukça soğuk bir havada oynandı. Buna rağmen oyuncularımız oldukça iyi bir mücadele gösterdi" dedi. Oyuncularının sahada kazanmak için ellerinden geleni yaptığını vurguladı.

Göztepe'nin Oyun Yapısı Üzerine Değerlendirmeler

Göztepe'nin uzun toplarla hücuma çıktığını bildiklerini belirten Jakirovic, "Rakibimizin belli bir oyun yapısı var. Uzun top oynayan bir takım. Bugün de bunu yaptılar. Uzun top atıp ikinci topu da almaya çalıştılar. Ama biz uzun topu iyi savunduk. Kazandığımız toplarla hızlı kontra ataklarla çıkmaya gayret ettik" diye konuştu.

Maçın Sonlarına Doğru Savunma Zorunluluğu

Jakirovic, maçın sonlarına doğru biraz savunma yapmak zorunda kaldıklarını ve rakiplerinin üzerlerine geldiğini söyledi. Ancak yine de sonuç olarak 3 puanın değerli olduğunu vurguladı. "Golden sonra Nazon ile önemli bir fırsat yakaladık, o fırsatı değerlendiremedik. Bugün aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.