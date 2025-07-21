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Kayserispor, Hatayspor'u 3-1 Geçti!

Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Hatayspor'u 3-1 yenerek sezona moralli bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:17
Kayserispor, Hatayspor'u 3-1 Geçti!

Bellona Kayserispor, Hazırlık Maçında Hatayspor'u Yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor ile karşılaştı. Müsabaka, kamp merkezindeki sahada gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatay temsilcisinin Bamgboye'nin attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Ancak ikinci yarıda Sarı kırmızılı takım, Nazon'un 48 ve 60. dakikada, ayrıca Nurettin Korkmaz'ın 82. dakikada kaydettiği gollerle maçı 3-1'lik skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu galibiyet, Kayserispor'un sezon hazırlıklarına olumlu bir ivme kazandırmış oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hataysporla Erciyes...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hataysporla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı. Maçı Kayserispor 3-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hataysporla Erciyes...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hataysporla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı. Maçı Kayserispor 3-1 kazandı.

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