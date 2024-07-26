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Kayserispor Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayserispor, 2024-2025 sezonu için antrenmanlarına devam ediyor, takımdaki gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:24
Kayserispor Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayserispor 2024-2025 Sezonu İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesinde hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, takım, hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştiriyor.

Antrenman İçeriği

Futbolcular, idman süresince taktik, koordinasyon ve pas çalışmaları yaparak sezona hazırlanıyor. Bu çalışmalar, oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel açıdan güçlü bir performans sergilemesi için önem taşıyor.

Gelecek Antrenman

Kayserispor, hazırlık sürecini yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek. Takımın sezon öncesi form tutması ve stratejilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde...

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. İdmana Kolovetsios da katıldı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde...

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. İdmana Kolovetsios da katıldı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde...

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. İdmana Kolovetsios da katıldı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde...

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. İdmana Kolovetsios da katıldı.

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