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Kayserispor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Kayserispor, Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:12
Kayserispor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Kayserispor, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını başlattı.

Kulüpte yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Isınmanın ardından futbolcular, pas çalışmalarıyla idmana devam etti.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

Pas ve baskı çalışmalarının ardından, antrenman çift kale maç ile son buldu. Kayserispor, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla bu hazırlıkları sürdürecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla başladı. İdmana Bahoken de katıldı.

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