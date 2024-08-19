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Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu 8 Eylül'de Toplanacak

Kayserispor, olağanüstü genel kurulunu 8 Eylül'de gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:14
Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu 8 Eylül'de Toplanacak

Kayserispor'un Genel Kurul Toplantısı Tarihi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor, olağanüstü genel kurul toplantısını 8 Eylül tarihinde gerçekleştirecek.

Toplantının Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü Derneği'nin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül Pazar günü, saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonunda yapılacaktır. Eğer yeter sayıya ulaşılamazsa, ikinci toplantı 15 Eylül tarihinde aynı yer ve saatte düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Başkanın Açıklamaları

Bellona Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, geçtiğimiz hafta oynanan ve Net Global Sivasspor'a 2-1 kaybedilen maç sonrasında, genel kurul kararı aldıklarını gazetecilere duyurmuştu.

Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla ilan edilir.

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