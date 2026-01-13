Kayserispor'un Yeni Sağ Beki RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye Geldi

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Fransız sağ bek RonaelPierre-Gabriel, bugün saat 18.00'de İstanbul'dan Kayseri'ye geldi; yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:13
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:13
Kayserispor'un Yeni Sağ Beki RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye Geldi

Kayserispor'un Yeni Sağ Beki RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye Geldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni sağ bek RonaelPierre-Gabriel, resmi prosedürler için Kayseri'ye ulaştı.

Geliş Detayları

Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki Fransız oyuncu, bugün saat 18.00'de İstanbul'dan Kayseri'ye geldi.

Gabriel yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

KAYSERİSPOR'UN YENİ TRANSFERİ FRANSIZ SAĞ BEK RONAELPİERRE-GABRİEL’İ KAYSERİ’YE GELDİ.

KAYSERİSPOR'UN YENİ TRANSFERİ FRANSIZ SAĞ BEK RONAELPİERRE-GABRİEL’İ KAYSERİ’YE GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 1-0 Kocaelispor (Lungoyi 85')
2
Beşiktaş, Milli Pivot Sertaç Şanlı'yı Kadrosuna Kattı
3
Kayserispor'un Yeni Sağ Beki RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye Geldi
4
Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
5
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
6
Karşıyaka'dan Sol Bek Hamlesi: Cumali Turhan Kadroya Katıldı
7
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-1 Eyüpspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları