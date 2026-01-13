Kayserispor'un Yeni Sağ Beki RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye Geldi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni sağ bek RonaelPierre-Gabriel, resmi prosedürler için Kayseri'ye ulaştı.
Geliş Detayları
Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki Fransız oyuncu, bugün saat 18.00'de İstanbul'dan Kayseri'ye geldi.
Gabriel yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
