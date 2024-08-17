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Kayserispor ve Sivasspor'un Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Kayserispor, Sivasspor'a karşı 2-1 kaybetti. İki takımın antrenörleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 23:30
Kayserispor ve Sivasspor'un Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Kayserispor'un Gösterdiği Mücadele

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Bellona Kayserispor, kendi sahasında Net Global Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası yapılan basın toplantısında, Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, takımın sergilediği oyunu değerlendirdi. Sütlü, "Bu akşam iyi bir oyun sergiledik ancak gol yollarında yetersiz kaldık" dedi.

Duran Top Tehditi

Sütlü, Sivasspor'un duran toplarda etkili olduğunu belirtirken, "Antrenmanlarda bu duruma çalıştık fakat beklediğimiz pozisyonlardan gol yedik" ifadelerini kullandı. Geçen sezon da aynı sorunları yaşadıklarını vurgulayan Sütlü, "Mücadele açısından oyunun üstünlüğünü sağladığımızı düşünüyoruz. Eksik kaldığımız nokta gol oldu. Bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda seyir zevki yüksek, kazanan bir Kayserispor izleteceğiz" dedi.

Sivasspor'un Zorlu Süreci

Sivasspor'un yardımcı antrenörü Tansu Yaan, karşılaşmadan önce takımın teknik direktörü Bülent Uygun'un kızıyla ilgili sağlık sorunları nedeniyle stattan erken ayrıldığını açıkladı. Uyan, "Bülent hoca, oyuncuları maça hazırladı ve maça gelerek takıma destek oldu" dedi.

Takımın Aile Havası

Yaan, Sivasspor'un başkanından altyapısına kadar güçlü bir aile yapısına sahip olduğunu belirtirken, "Bülent hoca, bu aile ortamını oluşturdu. Oyuncular, hocanın yaşadığı zor duruma saygı göstererek özveriyle mücadele etti" şeklinde konuştu. Ayrıca Kayserisporlu futbolculara da çirkin futbol oynamadıkları için teşekkür etti ve ileriki maçlarda başarılar diledi.

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