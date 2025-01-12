Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Geçti

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:51
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Geçti

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, evinde Bahçelievler Belediyespor ile karşılaştı. Maçtan üstün bir performans gösteren ev sahibi ekip, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Bu galibiyet, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'un ligdeki iddiasını artırırken, taraftarlarının da yüzünü güldürdü. Maç boyunca sergilenen taktik ve oyuncuların performansı, dikkat çekici bir şekilde değerlendirilirken, takım ruhunu ön plana çıkaran anlar yaşandı.

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